В Курской области на День металлурга выступила Нюша

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-23T14:12:34+03:00

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В Железногорске Курской области на минувших выходных отметили День металлурга. По традиции во Дворце горняков прошло торжественное собрание, посвященное празднику, на котором награды и грамоты получили сотрудники градообразующего предприятия – Михайловского ГОКа.

Награды получили курские горнякиФото: Светлана ВОЛКОВА

А чуть позже на городском стадионе «Горняк» начался концерт с участием «звезд» эстрады.

Юные железногорцы в День металлурга получили замечательный подарок - многофункциональную спортивную площадку. Территория спорта оборудована искусственным покрытием для командных видов: мини-футбола, баскетбола, волейбола, также здесь есть площадка для воркаута, обустроены зоны парковки и переодевания, проведено освещение.

Праздничный концерт прошел также в ДКФото: Светлана ВОЛКОВА

Символично и другое событие - в горняцкий праздник на куполах храма Святой Великомученицы Варвары, который строится в Железногорске, засияли золоченые кресты. Их водрузили после чина освящения.

Концерт ко Дню металлурга в Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU