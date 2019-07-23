Курянину дали срок за нападение на торговый павильон
Урожая ножом, он забрал алкоголь и сигареты
Суд дал мужчине срок в колонииФото: Из архива КП.
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Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, который признан виновным в разбойном нападении.
В марте мужчина пришел в магазин, расположенный в Железногорске. Пока покупателей не было, он стал угрожать продавцу ножом, требуя передать ему алкоголь и сигареты. Похитив все это, он скрылся с места преступления.
Суд дал мужчине два с половиной года исправительной колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU