Курянину дали срок за нападение на торговый павильон

СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-23T12:46:50+03:00

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Железногорский городской суд вынес приговор по уголовному делу против местного жителя, который признан виновным в разбойном нападении.

В марте мужчина пришел в магазин, расположенный в Железногорске. Пока покупателей не было, он стал угрожать продавцу ножом, требуя передать ему алкоголь и сигареты. Похитив все это, он скрылся с места преступления.

Суд дал мужчине два с половиной года исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU