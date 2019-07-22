В Курске откроется выставка Владимира Сошникова

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-22T15:09:44+03:00

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С 24 июля по 13 августа в выставочном зале «Звездный» будет представлена выставка живописи и графики известного курского художника, члена Союза художников России Владимира Сошникова, подготовленная к 70-летию автора.

По сложившейся у художников традиции день рождения живописец отмечает большой персональной выставкой, на которой представлено более ста живописных и графических работ. Жанровое содержание экспозиции многообразно: портреты, пейзажи, натюрморты, которые отличаются гармоничностью и мягким колоритом. У живописца Владимира Сошникова своё видение, свой творческий почерк, что позволяет отличать его работы от произведений других художников. На выставке представлены картины, созданные в разные периоды творческой биографии, от самых ранних произведений до совершенно новых.

С 1973 года Сошников принимает активное участие в областных художественных выставках. Он - участник республиканских, зональных, всероссийских, межрегиональных, международных, зарубежных выставок, конкурсов, художественных салонов и ярмарок. Работы художника в разные годы экспонировались на многих крупных выставках, таких как «Край Черноземный», всероссийских выставках «Художники России в Москве» и «Россия-IX», передвижная выставка современного пейзажа «Зеленый шум».

Владимир Сошников - участник международных пленэров живописи «Европа-95» в Польше (1995), «Арт-Обоз» в Белгороде (2003). Награждён дипломами Союза художников России, Российского профсоюза работников культуры, почётной грамотой Министерства культуры РФ.

Произведения художника находятся в Курской картинной галерее им. А.А. Дейнеки, в Белгородском художественном музее, в художественных коллекциях в России и за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU