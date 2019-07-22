2019-07-22T13:58:37+03:00
Политика

В Курскую область с визитом прибыл Дмитрий Медведев

Премьер-министр побывал на родине предков - в селе Мансурово
Светлана ВОЛКОВА
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Премьер-министр регулярно приезжает в регионПремьер-министр регулярно приезжает в регионФото: Светлана ВОЛКОВА
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22 июля в Курске пройдет совещание, основной вопрос которого - стимулирование экспорта отечественной сельхозпродукции. Проведет совещание премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Также в нем примут участие вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, представители профильных федеральных органов исполнительной власти, главы регионов, руководители отраслевых организаций и предприятий.

По предварительной информации, в Курской области Дмитрий Медведев намерен познакомиться с работой нескольких сельхозпредприятий. В частности, в Железногорский район с рабочим визитом он должен прилететь из села Мансурово Курской области, откуда родом его предки. Также премьер-министр проведет встречу в врио губернатора региона.

Это первый визит Медведева в регион после смены губернатора в Курской области. Ранее премьер-министр регулярно посещал область с визитами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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