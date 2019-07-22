2019-07-22T12:01:48+03:00
Звезды

В Курске перед премьерой "Форсаж: Хоббс и Шоу" пройдет тест-драйв автомобилей

Действо развернется у кинотеатра "Люксор"
Ольга ДАНИЛОВА
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Фильм выйдет на экраны в августеФильм выйдет на экраны в августеФото: предоставлено организаторами
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Скорость, рев мотора, скрип тормозов, погони - разве можно представить без этого новую премьеру "Форсаж: Хоббс и Шоу"?

На этот раз создатели франшизы представили вниманию историю о заклятых врагах Люке Хоббсе и Декарде Шоу, которые объединись во имя спасения мира.

А кинотеатр "Люксор" решил устроить праздник для жителей города в день выхода фильма на большие экраны.

1 августа на парковке ТРЦ-Европа 40 развернется экспозиция автомобилей марки Volkswagen, каждый желающий сможет записаться на тест-драйв Volkswagen Tiguan, а также принять участие в конкурсах и выиграть множество ценных призов.

Старт мероприятия в 19:00

Начало показа в 20:30

ИСТОЧНИК KP.RU

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