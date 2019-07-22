В Курске перед премьерой "Форсаж: Хоббс и Шоу" пройдет тест-драйв автомобилей
Скорость, рев мотора, скрип тормозов, погони - разве можно представить без этого новую премьеру "Форсаж: Хоббс и Шоу"?
На этот раз создатели франшизы представили вниманию историю о заклятых врагах Люке Хоббсе и Декарде Шоу, которые объединись во имя спасения мира.
А кинотеатр "Люксор" решил устроить праздник для жителей города в день выхода фильма на большие экраны.
1 августа на парковке ТРЦ-Европа 40 развернется экспозиция автомобилей марки Volkswagen, каждый желающий сможет записаться на тест-драйв Volkswagen Tiguan, а также принять участие в конкурсах и выиграть множество ценных призов.
Старт мероприятия в 19:00
Начало показа в 20:30
ИСТОЧНИК KP.RU