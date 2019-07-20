В Курске обсудили стратегию развития области

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-20T13:50:14+03:00

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19 июля в ЮЗГУ состоялась презентация рабочей версии стратегии социально-экономического развития Курской области до 2030 года, которую в рамках государственного заказа разрабатывают специалисты РАНХиГС.

В обсуждении проекта документа принял участие глава региона Роман Старовойт. Врио губернатора отметил, что вариант программы развития области должен быть утвержден до 15 августа.

«У нас ещё есть время для внесения в нее замечаний и предложений. Скорректировать ее мы сможем даже после 15 августа. Важно, чтобы она действительно стала нашим маршрутизатором, планом развития до 2030 года, а не осталась лишь концепцией, которую можно поставить на полочку и забыть о ней», - подчеркнул Роман Старовойт.

В основу стратегии региона легли 7 направлений: экономика, городская среда, образование и таланты, здравоохранение, безопасные и качественные дороги, управление развитием, зеленый и безопасный регион. По каждому специалисты РАНХиГС представили ряд проектов. Их дополнят решения, выработанные в ходе «Мастерских проектов».

«За 1,5 месяца участники «мастерских» выявили 964 проблемных поля и предложили 150 идей для их решения. В результате детальной проработки и профессиональной экспертизы в работу администрацией Курской области взято 43 проекта», - сообщил руководитель офиса развития Курской области Артур Романенко.

Об инвестиционных проектах, которые позволят увеличить доходную часть регионального бюджета, рассказала генеральный директор АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области» Ирина Кочева. Среди крупных бизнес-предложений – газохимический кластер, завод по сушке овощей, распределительный центр «Курский» для фермеров, селекционный-семеноводческий центр и другие.

В окончательном варианте стратегии предполагается учесть предложения и замечания, которые выскажут жители области. Масштабные публичные слушания намечены на начало августа.

ИСТОЧНИК KP.RU