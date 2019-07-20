Михайловский ГОК посетили курские блогеры

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-20T13:37:05+03:00

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Курские блогеры в преддверии Дня металлурга посетили Михайловский ГОК, увидели железорудный карьер и производство металлургической продукции – окатышей.

Масштабы карьера, работающая техника, фабричные корпуса впечатлили «покорителей» интернет-просторов. Как и положено блогерам, каждый постарался запечатлеть не только процессы добычи руды, окомкования и обжига окатышей, но и себя на фоне производства.

После экскурсии ребята поделились впечатлениями, и каждый не преминул отметить труд людей, работающих на предприятии.

- Меня сложно чем-то удивить, но комплекс по производству окатышей произвел впечатление, а больше всего – люди, - поделился Евгений Долгий.

- Труд людей, которые здесь производят металлургическую продукцию для страны, просто грандиозный. Каждому хочется в пояс поклониться, - считает эмоции Ольга Зайковская.

- В школе такого не расскажут и не покажут. Карьер, производство очень впечатляют. И особенно люди, которые здесь трудятся, - рассказала самая юная участница блог-тура, восьмиклассница Полина Лосева.

Вкусным завершением экскурсии по предприятию стал обед в фабричной столовой.

Вторая часть программы посещения была посвящена Железногорску. Курским блогерам показали достопримечательности: городской парк и дендрарий, сквер Воинской славы и скейт-площадку для экстремальных видов спорта, каток «Юбилейный», физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт» и дендрарий. Большинство из социальных объектов построены в рамках партнерства компании «Металлоинвест» с администрациями города и Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU