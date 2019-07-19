В Железногорске загорелась квартира

СЕГОДНЯ 13:25 2019-07-19T13:26:07+03:00

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19 июля в 10:45 в ГУ МЧС по Курской области поступило сообщение о загорании квартиры на улице Курская в Железногорске. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 10:51, ликвидировали в 10:55. Пострадавших нет. В спальне одной из квартир многоэтажного жилого дома закопчены стены и потолок, повреждена мебель.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек, три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU