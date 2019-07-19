Под Курском сгорел деревянный дом

СЕГОДНЯ 08:21 2019-07-19T08:21:01+03:00

Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники

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19 июля в 00:17 в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме, в селе Заолешенка Суджанского района. На место происшествия выехали пожарные, спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Возгорание локализовали в 00:27, ликвидировали в 00:30. В результате пожара в жилом доме размерами 8х9 метров огонь повредил и частично уничтожил стены, мебель, бытовую технику и вещи.

Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU