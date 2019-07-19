2019-07-19T08:21:01+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел деревянный дом

Пожар произошел в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техникиПожар тушили 16 человек и шесть единиц техники
Изменить размер текста:

19 июля в 00:17 в ГУ МЧС поступило сообщение о возгорании в жилом деревянном доме, в селе Заолешенка Суджанского района. На место происшествия выехали пожарные, спасатели, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических и газовых сетей.

Возгорание локализовали в 00:27, ликвидировали в 00:30. В результате пожара в жилом доме размерами 8х9 метров огонь повредил и частично уничтожил стены, мебель, бытовую технику и вещи.

Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курян приглашают принять участие в выставке
Под Курском нашли боевую гранату
На Курской таможне задержали стратегически важные слитки
Владимир Муравьев занял пост председателя комитета транспорта и автодорог Курской области
Пожилая курянка перевела «экстрасенсам» более 600 тысяч рублей
В Курской области началась реабилитация Сейма
Житель Курской области убил знакомую за алкоголь
В Курске к зиме готовы только 6,33% домов
В Курской области создали детский туристический путеводитель
В Курской области пройдет велопробег по местам боевой славы
В Курске пройдут очередные отключения электроэнергии
Сбербанк представил обновленный сервис приема онлайн-платежей для предпринимателей
В Курске ВАЗ врезался в бетонное ограждение
В Курске продолжается борьба с уличной торговлей
В Курской области из незаконного оборота изъяли более 90 единиц оружия
В Курске автоворы пытались похитить автомобиль с помощью эвакуатора
В Курской области более 120 км трасс станут четырехполосными
Под Курском нашли артснаряд
В Железногорске отмечают День металлурга
В Курске директора турфирмы обвиняют в мошенничестве
В Курске пройдут медовые ярмарки
В курском парке Дзержинского пройдут мастер-классы по народным промыслам
Житель Курской области забил кулаками собутыльника
Курский судебный пристав присвоила деньги должника
В ДТП под Курском погибли два человека
Под Курском открылась выставка Федора и Розы Трегуб