2019-07-18T17:45:48+03:00
Происшествия

Пожилая курянка перевела «экстрасенсам» более 600 тысяч рублей

Мошенники развели женщину два раза
Яна ШЕЛЕСТ
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Услуги экстрасенсов курянка оплачивала банковскими переводамиУслуги экстрасенсов курянка оплачивала банковскими переводамиФото: Из архива "КП"
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Год назад пенсионерка из Курска услышала по радио объявление об оказании экстрасенсорных услуг. У женщины в семье сложилась сложная жизненная ситуация и она решила обратиться к целителям. Аферисты вселили в женщину надежду, она исправно проводила рекомендуемые ими магические обряды.

Услуги "экстрасенсов" курянка оплачивала банковскими переводами, 20-30 тысяч рублей за каждый проведенный сеанс. В общей сложности пенсионерка перевела мошенникам свыше 300 тысяч рублей.

На этом история исцеления не закончилась. Через год аферисты опять позвонили пенсионерке и предложили довести начатое дело до конца. «Целители» обещали вернуть все деньги, так как прошлые сеансы не дали положительного результата.

Для этого курянка должна была заплатить комиссию. В очередной раз поверив мошенникам, пожилая женщина снова перевела свыше 300 тысяч рублей им на счет.

Сотрудники полиции призывают курян быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников. Не передавайте персональные данные банковских карт посторонним лицам. Помните, что сотрудники банков не звонят клиентам с запросами о предоставлении персональных сведений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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