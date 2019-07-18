В Курской области создали детский туристический путеводитель
В нем содержится информация о туробъектах, которые могут посещать дети
В буклете рассказывается об экскурсионных маршрутах по нашему регионуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Туристско-информационный центр Курской области выпустил информационный буклет «Детский туризм в Соловьином крае». В нем содержится информация о туробъектах, которые могут посещать дети: музеи, центры художественных промыслов и арт-мастерские, места активного отдыха, развлечений и досуга, лагеря и санатории.
Также в буклете рассказывается об экскурсионных маршрутах по нашему региону. Путеводитель можно получить бесплатно в областном Центре туризма по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 2, оф. 371 или скачать его в электронном виде сайте Центра.
ИСТОЧНИК KP.RU