2019-07-18T14:58:04+03:00
Звезды

В Курской области создали детский туристический путеводитель

В нем содержится информация о туробъектах, которые могут посещать дети
Яна ШЕЛЕСТ
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В буклете рассказывается об экскурсионных маршрутах по нашему регионуВ буклете рассказывается об экскурсионных маршрутах по нашему регионуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Туристско-информационный центр Курской области выпустил информационный буклет «Детский туризм в Соловьином крае». В нем содержится информация о туробъектах, которые могут посещать дети: музеи, центры художественных промыслов и арт-мастерские, места активного отдыха, развлечений и досуга, лагеря и санатории.

Также в буклете рассказывается об экскурсионных маршрутах по нашему региону. Путеводитель можно получить бесплатно в областном Центре туризма по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 2, оф. 371 или скачать его в электронном виде сайте Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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