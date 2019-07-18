В Курске ВАЗ врезался в бетонное ограждение

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-18T11:26:45+03:00

Водитель и 24-летняя девушка получили множественные травмы Фото: УМВД России по Курской области.

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18 июля около часа ночи 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по улице Энгельса со стороны Сумской в направлении проспекта Кулакова города Курска.

Около дома №173е он, по предварительным данным, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, а затем бетонное ограждение моста.

В результате ДТП водитель и 24-летняя девушка получили множественные травмы и были доставлены в четвертую городскую больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU