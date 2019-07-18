В Курске ВАЗ врезался в бетонное ограждение
Водитель и пассажирка получили множественные травмы
Водитель и 24-летняя девушка получили множественные травмыФото: УМВД России по Курской области.
Изменить размер текста:
18 июля около часа ночи 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по улице Энгельса со стороны Сумской в направлении проспекта Кулакова города Курска.
Около дома №173е он, по предварительным данным, не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, а затем бетонное ограждение моста.
В результате ДТП водитель и 24-летняя девушка получили множественные травмы и были доставлены в четвертую городскую больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU