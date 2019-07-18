2019-07-18T10:50:04+03:00
Происшествия

В Курской области из незаконного оборота изъяли более 90 единиц оружия

Прекращена деятельность десяти нелегальных оружейных мастерских
Яна ШЕЛЕСТ
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Прекращена деятельность десяти мастерских по модернизации оружияПрекращена деятельность десяти мастерских по модернизации оружияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники ФСБ и МВД России пресекли деятельность банды курян, причастных к изготовлению огнестрельного оружия и сбыту в различные регионы страны. Одновременно проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении покупателей оружия.

В результате проведенной операции из незаконного оборота изъяли 92 единицы огнестрельного оружия: два пулемета («РПК», «ZB-30»), 12 автоматов («АК-74», «АКС-74У», «АКМС»), семь пистолетов-пулеметов («ППШ», «ППС», «Кедр», «МП-40»), 13 карабинов и винтовок («СКС», «СВТ», «Мосина», «Сайга»), 57 пистолетов и револьверов («ПМ», «ТТ», «АПС», «Кольт», «ПЯ», «Люгер», «Наган»), самодельное стреляющее устройство (авторучка), а также 3,6 кг пороха, ручная осколочная граната «Ф-1», около 4400 патронов и 1600 комплектующих (пули, гильзы, капсюля) для их производства, более 400 основных частей оружия, два приспособления для бесшумной стрельбы.

Прекращена деятельность десяти мастерских по модернизации оружия и производству патронов с наличием профессионального оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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