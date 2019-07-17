В Курске пройдут медовые ярмарки
Они запланированы на 10 и 11 августа, 17 и 18 августа, 24 и 25 августа
Приглашаются все желающиеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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10 и 11 августа, 17 и 18 августа, 24 и 25 августа в Курске на территории, прилегающей к гипермаркету «ЛИНИЯ-1» (Курск, ул. Энгельса, 70) пройдут традиционные медовые ярмарки. Свою продукцию привезут пчеловоды из разных районов Курской области.
Куряне и гости города смогут приобрести свежие высококачественные продукты пчеловодства по привлекательным ценам, принять участие в дегустациях, узнать о методах и способах применения и хранения меда.
Запланирована обширная культурная программа, сообщили а администрации Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU