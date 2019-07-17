В курском парке Дзержинского пройдут мастер-классы по народным промыслам
Приглашаются и взрослые, и дети
Для каждого участника найдется дело по вкусуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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18 июля в 16:00 в Курске в парке имени Дзержинского пройдут мастер-классы по народным промыслам. Все желающие смогут принять участие в увлекательном процессе создания рукотворных изделий декоративно-прикладного творчества.
Для каждого участника найдется дело по вкусу. Центр Народного Творчества «Русь» предлагает широкий спектр направлений декоративного творчества:
- бондарное дело,
- лозоплетение,
- прорезная резьба,
- художественная роспись, и др.
Также в программе мероприятия концертная программа солистов ЦНТ «Русь».
ИСТОЧНИК KP.RU