2019-07-17T13:45:08+03:00
Звезды

В курском парке Дзержинского пройдут мастер-классы по народным промыслам

Приглашаются и взрослые, и дети
Яна ШЕЛЕСТ
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Для каждого участника найдется дело по вкусуДля каждого участника найдется дело по вкусуФото: Яна ШЕЛЕСТ
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18 июля в 16:00 в Курске в парке имени Дзержинского пройдут мастер-классы по народным промыслам. Все желающие смогут принять участие в увлекательном процессе создания рукотворных изделий декоративно-прикладного творчества.

Для каждого участника найдется дело по вкусу. Центр Народного Творчества «Русь» предлагает широкий спектр направлений декоративного творчества:

- бондарное дело,

- лозоплетение,

- прорезная резьба,

- художественная роспись, и др.

Также в программе мероприятия концертная программа солистов ЦНТ «Русь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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