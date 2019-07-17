2019-07-17T12:58:06+03:00
Происшествия

Житель Курской области забил кулаками собутыльника

Мужчина идет под суд
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавший от полученных травм скончалсяПострадавший от полученных травм скончалсяФото: Из архива "КП"
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В Золотухинском межрайонном следственном отделе СУ СК по Курской области завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего курянина. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

26 апреля 2019 года ночью обвиняемый со своим 40-летним знакомым распивали алкоголь в доме последнего, расположенном в одной из деревень Золотухинского района. Затем мужчины поссорились. Обвиняемый ударил собутыльника не менее четырех раз кулаками по голове.

Пострадавший от полученных травм скончался. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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