Житель Курской области забил кулаками собутыльника
В Золотухинском межрайонном следственном отделе СУ СК по Курской области завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего курянина. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
26 апреля 2019 года ночью обвиняемый со своим 40-летним знакомым распивали алкоголь в доме последнего, расположенном в одной из деревень Золотухинского района. Затем мужчины поссорились. Обвиняемый ударил собутыльника не менее четырех раз кулаками по голове.
Пострадавший от полученных травм скончался. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU