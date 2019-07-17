Курский судебный пристав присвоила деньги должника

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-17T12:32:54+03:00

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд Фото: Из архива "КП"

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Курчатовский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя по Льговскому району. Женщина обвиняется в присвоении денег и служебном подлоге.

11 апреля 2017 года в рабочее время судебный пристав получила от должницы средства для погашения задолженности в сумме 30 909 рублей 94 копейки. Однако в квитанцию она внесла ложные сведения, указав, что гражданка передала всего пять тысяч рублей. Оставшиеся 25 тысяч пристав забрала себе.

Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU