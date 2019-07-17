2019-07-17T12:09:41+03:00
Происшествия

В ДТП под Курском погибли два человека

В Обоянском районе таксист выехал на встречку
Яна ШЕЛЕСТ
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Водитель легковушки выехал на встречкуВодитель легковушки выехал на встречкуФото: УМВД России по Курской области.
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17 июля примерно 10:35 водитель автомобиля «Лада Гранта» двигался по автодороге М2 Крым со стороны Белгорода в сторону Курска. На 583 километре трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой МАЗ с полуприцепом.

Водитель и пассажир легковушки скончались на месте Фото: УМВД России по Курской области.

Водитель и пассажир легковушки скончались на местеФото: УМВД России по Курской области.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались на месте. Личности погибших устанавливаются. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Организовано реверсивное движение, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

Организовано реверсивное движение Фото: УМВД России по Курской области.

Организовано реверсивное движениеФото: УМВД России по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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