Под Курском открылась выставка Федора и Розы Трегуб
Экспозиция разместилась в краеведческом музее Железногорска
Фото: «Культура Курского края Вконтакте».Фото: Соцсети
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В краеведческом музее Железногорска открылась выставка Федора и Розы Трегуб. В экспозиции - 50 живописных работ и 12 скульптур, предоставленных дочерью художников Натальей Трегуб.
Курские художники - участники разнообразных выставок, обладатели многочисленных дипломов, почетных грамот, орденов и медалей. Их произведения хранятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом.
Выставка будет работать до конца августа. Кроме того, 20 июля в День металлурга в музее пройдет день открытых дверей, и все желающие смогут увидеть выставку бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU