Под Курском открылась выставка Федора и Розы Трегуб

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-17T11:44:04+03:00

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В краеведческом музее Железногорска открылась выставка Федора и Розы Трегуб. В экспозиции - 50 живописных работ и 12 скульптур, предоставленных дочерью художников Натальей Трегуб.

Курские художники - участники разнообразных выставок, обладатели многочисленных дипломов, почетных грамот, орденов и медалей. Их произведения хранятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом.

Выставка будет работать до конца августа. Кроме того, 20 июля в День металлурга в музее пройдет день открытых дверей, и все желающие смогут увидеть выставку бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU