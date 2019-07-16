Курян приглашают на «Утиный остров»

СЕГОДНЯ 19:34 2019-07-16T19:34:08+03:00

Встречи на литературно-творческой площадке «Утиный остров» будут проходить все лето Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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В Курске на набережной в районе площади Добролюбова стартует литературно-творческая площадка «Утиный остров». 17 июля в 12.00 сюда приглашают курян и гостей города.

Отдыхающие смогут принять участие в литературных акциях, тематических интерактивных программах, книжных и интеллектуальных аттракционах. Курян и гостей города ожидают:

художественное чтение поэтических и прозаических строк в исполнении курских поэтов и юных курян;

увлекательные мастер-классы;

знакомство с новинками литературы из фонда Централизованной системы библиотек города Курска;

музыкальные номера в исполнении талантливой молодежи;

тематические читательские фотозоны.

Встречи с книгой на литературно-творческой площадке «Утиный остров» будут проходить в летний период ежемесячно по средам с 12.00 до 13.00.

Следующая встреча, если позволит погода, состоится 7 августа в 12.00 и будет посвящена писателям-юбилярам 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU