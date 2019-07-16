Под Курском неизвестные пытались ограбить заправку
Их личности устанавливаются
Ограбление не удалось, злоумышленники сбежалиФото: Из архива "КП"
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16 июля в 02:40 на автозаправочной станции в Золотухинском районе неизвестные пытались похитить в оператора-кассира денежные средства. Девушка успела нажать на кнопку охранной сигнализации.
Ограбление не удалось, злоумышленники сбежали. Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых и их местонахождение, сообщили в УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU