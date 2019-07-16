Житель Курской области ездит за рулем с советскими правами

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-16T14:51:53+03:00

Истец просит отменить назначенный ему штраф в размере пяти тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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В Курчатовском городском суде начали рассматривать довольно необычное дело. Житель поселка Иванино Анатолий Бондарев обратился в суд с жалобой на постановление начальника ОГИБДД МО МВД России «Курчатовский» о признании его виновным в управлении транспортным средством водителем, не имеющим права управления. Истец просит отменить назначенный ему штраф в размере пяти тысяч рублей.

Анатолий Бондарев утверждает, что правил дорожного движения не нарушал, а инспектор остановил его незаконно. Он имел право на управление транспортным средством, так как является гражданином СССР, а инспектору он предъявил паспорт гражданина СССР и национальное водительское удостоверение СССР.

Ранее Анатолий Бондарев привлекался к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен прав. Российское водительское удостоверение у него забрали. В момент остановки его инспектором не имел право управления транспортным средством, в связи с чем был привлечен к административной ответственности.

Заявитель жалобы попросил о вызове в судебное заседание инспектора, составившего протокол. Ходатайство судья удовлетворил. Рассмотрение по жалобе будет продолжено 24 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе Курчатовского городского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU