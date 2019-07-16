2019-07-16T13:02:39+03:00
Звезды

Под Курском пройдет «Праздник огурца»

Он состоится в селе Прилепы Хомутовского района
Яна ШЕЛЕСТ
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Во время праздника пройдет костюмированное шествие в старославянских нарядахВо время праздника пройдет костюмированное шествие в старославянских нарядахФото: Яна ШЕЛЕСТ
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18 июля, в четверг, в селе Прилепы Хомутовского района состоится театрализованное представление «Праздник огурца», сообщили в администрации Курской области.

Во время праздника пройдет костюмированное шествие в старославянских нарядах. Здесь можно будет попробовать соленья и блюда из огурцов от местных хозяек.

Также гости смогут посетить выставку народных умельцев, принять участие в веселых конкурсах. Ждет их и много других сюрпризов.

Телефон для справок: +7 (47137) 2-11-75.

ИСТОЧНИК KP.RU

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