Под Курском погиб водитель мопеда
Смертельное ДТП произошло в Рыльском районе
В результате ДТП водитель мопеда скончался на местеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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15 июля примерно в седьмом часу вечера 48-летний водитель мопеда «Леопард» ехал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск-Большегнеушево-с подъездом к селу Макеево. На первом километре трассы он вылетел на встречку и столкнулся с «Нивой Шевроле», за рулем которой сидел 32-летний водитель.
В результате ДТП водитель мопеда скончался до прибытия скорой медицинской помощи, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU