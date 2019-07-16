2019-07-16T11:31:06+03:00
Происшествия

Под Курском погиб водитель мопеда

Смертельное ДТП произошло в Рыльском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В результате ДТП водитель мопеда скончался на местеВ результате ДТП водитель мопеда скончался на местеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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15 июля примерно в седьмом часу вечера 48-летний водитель мопеда «Леопард» ехал по автодороге Курск-Льгов-Рыльск-Большегнеушево-с подъездом к селу Макеево. На первом километре трассы он вылетел на встречку и столкнулся с «Нивой Шевроле», за рулем которой сидел 32-летний водитель.

В результате ДТП водитель мопеда скончался до прибытия скорой медицинской помощи, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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