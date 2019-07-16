2019-07-16T08:59:40+03:00
Победа

В Курской области почтили память героев, сражавшихся на Северном фасе

Мероприятия прошли на «Поклонной высоте»
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: РОО «Курское землячество» (г. Москва)Фото: РОО «Курское землячество» (г. Москва)
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12 июля на Мемориальном комплексе «Поклонная Высота 269» прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине контрнаступления Советских войск на Северном фасе Курской дуги.

В память о погибших воинах в храме святых апостолов Петра и Павла отслужили молебен. У памятника «Ангел Мира» прошел торжественный митинг и праздничный концерт.

По традиции учащихся одной из школ Фатежского района приняли в ряды «Юнармии». Памятное мероприятие завершилось праздничным салютом и возложением венков и цветов к поклонному кресту.

Мемориальный комплекс «Поклонная Высота 269» построен на Северном фасе Курской дуги с целью увековечения подвига советских воинов, не допустивших прорыва немецко-фашистских захватчиков к Курску в июле 1943 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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