В Курской области почтили память героев, сражавшихся на Северном фасе

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-16T08:59:40+03:00

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12 июля на Мемориальном комплексе «Поклонная Высота 269» прошли праздничные мероприятия, посвященные 76-й годовщине контрнаступления Советских войск на Северном фасе Курской дуги.

В память о погибших воинах в храме святых апостолов Петра и Павла отслужили молебен. У памятника «Ангел Мира» прошел торжественный митинг и праздничный концерт.

По традиции учащихся одной из школ Фатежского района приняли в ряды «Юнармии». Памятное мероприятие завершилось праздничным салютом и возложением венков и цветов к поклонному кресту.

Мемориальный комплекс «Поклонная Высота 269» построен на Северном фасе Курской дуги с целью увековечения подвига советских воинов, не допустивших прорыва немецко-фашистских захватчиков к Курску в июле 1943 года.

ИСТОЧНИК KP.RU