В Рыльске сгорела «семерка»
Пожар произошел на улице Розы Люксембург
В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 июля в 14:06 в «Службу спасения» сообщили, что в Рыльске на улице Розы Люксембург горит отечественная легковушка. На место ЧП выехали пожарные, полиция и скорая.
Возгорание локализовали в 14:09, ликвидировали в 14:10. В автомобиле ВАЗ-2107 огонь повредил капот, крылья, моторный отсек и салон.
В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU