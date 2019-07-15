2019-07-15T17:31:33+03:00
Происшествия

В Рыльске сгорела «семерка»

Пожар произошел на улице Розы Люксембург
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техникиВ ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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15 июля в 14:06 в «Службу спасения» сообщили, что в Рыльске на улице Розы Люксембург горит отечественная легковушка. На место ЧП выехали пожарные, полиция и скорая.

Возгорание локализовали в 14:09, ликвидировали в 14:10. В автомобиле ВАЗ-2107 огонь повредил капот, крылья, моторный отсек и салон.

В ликвидации пожара принимали участие 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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