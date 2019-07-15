В Курске на берегу Сейма ликвидировали свалку
Сюда незаконно свозился бордюрный камень
Собственника оштрафуют на сумму от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей
Изменить размер текста:
Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области провел административное расследование и установил собственника земельного участка на берегу Сейма, на котором незаконно складировали бордюрный камень.
Собственника оштрафуют на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Все бордюры он вывез и разместил на своей производственной площадке, где созданы все условия для хранения и переработки данных видов отходов.
ИСТОЧНИК KP.RU