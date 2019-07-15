В Курске на берегу Сейма ликвидировали свалку

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-15T17:17:00+03:00

Собственника оштрафуют на сумму от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей

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Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области провел административное расследование и установил собственника земельного участка на берегу Сейма, на котором незаконно складировали бордюрный камень.

Собственника оштрафуют на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Все бордюры он вывез и разместил на своей производственной площадке, где созданы все условия для хранения и переработки данных видов отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU