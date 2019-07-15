2019-07-15T17:17:00+03:00
Общество

В Курске на берегу Сейма ликвидировали свалку

Сюда незаконно свозился бордюрный камень
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Собственника оштрафуют на сумму от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублейСобственника оштрафуют на сумму от 10 тысяч рублей до 30 тысяч рублей
Изменить размер текста:

Департамент экологической безопасности и природопользования Курской области провел административное расследование и установил собственника земельного участка на берегу Сейма, на котором незаконно складировали бордюрный камень.

Собственника оштрафуют на сумму от 10 до 30 тысяч рублей. Все бордюры он вывез и разместил на своей производственной площадке, где созданы все условия для хранения и переработки данных видов отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В завокзальной части Курска отключат горячую воду
Курские хлеборобы намолотили 352 тысячи тонн зерна
В Рыльске сгорела «семерка»
В Курске продолжают ловить безнадзорных животных
В Курске под открытым небом открылся 4G-кинотеатр
Уроженец Среднеазиатской республики привез в Курск героин
Курянин из ревности задушил сожительницу
В Курской области пропал грибник
Под Курском в перевернувшемся «Гольфе» погиб водитель
Под Курском сбили двух пешеходов, один погиб
Курские леса проверили лесопатологи
1500 курских призывников ушли на службу в армию
Под Курском в реке утонул мужчина
Сбербанк проведет одно из крупнейших в мире спортивных корпоративных соревнований
Под Курском дотла сгорел жилой дом
В Курской области 200 спортсменов поучаствовали в легкоатлетическом пробеге «Святая Русь»
Жители Центрального округа Курска останутся без горячей воды на две недели
Под Курском сгорел деревянный дом
В Курской области появится «единый» транспортный билет
В Курской области ожидаются грозы и туман
На должность губернатора Курской области претендуют пять кандидатов
На курском море утонул мужчина
Студенты лучших вузов проходят практику на Михайловском ГОКе