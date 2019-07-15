2019-07-15T13:41:13+03:00
Происшествия

Под Курском в перевернувшемся «Гольфе» погиб водитель

ДТП произошло в Суджанском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: УМВД России по Курской области.
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14 июля около семи часов утра 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал со стороны села Горналь в сторону Суджи. На 27 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Машина съехала в левый кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. По факту его гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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