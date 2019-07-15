Под Курском в перевернувшемся «Гольфе» погиб водитель
ДТП произошло в Суджанском районе
Возбуждено уголовное делоФото: УМВД России по Курской области.
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14 июля около семи часов утра 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» ехал со стороны села Горналь в сторону Суджи. На 27 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.
Машина съехала в левый кювет и перевернулась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте. По факту его гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU