2019-07-15T13:24:00+03:00
Происшествия

Под Курском сбили двух пешеходов, один погиб

ДТП со смертельным исходом произошло в селе 1-е Винниково
Яна ШЕЛЕСТ
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39-летний пешеход от полученных травм скончался на месте39-летний пешеход от полученных травм скончался на местеФото: Из архива "КП"
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14 июля примерно в 21.45 минут в селе 1-е Винниково 37-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» двигался со стороны Орешково в направлении деревни Липовец. Напротив дома № 12 он сбил двух пешеходов, которые шли по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП 39-летний пешеход от полученных травм скончался на месте, а 29-летнего - с ранениями доставили в Городскую клиническую больницу № 4, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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