2019-07-15T11:04:03+03:00
Общество

Курские леса проверили лесопатологи

Основными причинами повреждения лесных насаждений являются колебание уровня грунтовых вод
Яна ШЕЛЕСТ
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Специалисты выявили, что основными причинами повреждения лесных насаждений являются колебание уровня грунтовых водСпециалисты выявили, что основными причинами повреждения лесных насаждений являются колебание уровня грунтовых водФото: Яна ШЕЛЕСТ
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На территории ряда лесных участков муниципального образования «Город Курск» провели лесопатологическое обследование насаждений. Сотрудники Российского центра защиты леса, вооруженные специальным инструментарием, в течение месяца исследовали состояние деревьев на общей площади 246,6 гектара на предмет выявления сухих и пораженных какими-либо заболеваниями и вредителями деревьев.

Специалисты выявили, что основными причинами повреждения лесных насаждений являются колебание уровня грунтовых вод под воздействием почвенно-климатических факторов, а также внутривидовая конкуренция, в процессе которой слабые деревья погибают. Об этом свидетельствует усыхания ветвей деревьев, гниение стволов.

Акты, составленные лесопатологами по итогам обследования, будут служить основанием для проведения в дальнейшем на лесных территориях санитарно-оздоровительных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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