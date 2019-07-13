2019-07-13T13:47:09+03:00
Общество

В Курской области появится «единый» транспортный билет

Приобрести его можно будет в кассах и через интернет
Яна ШЕЛЕСТ
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В регионе будет вестись работа по созданию транспортно-пересадочных узловВ регионе будет вестись работа по созданию транспортно-пересадочных узловФото: Из архива "КП"
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В Курской области внедрят систему «единого» билета на все виды транспорта маршрута следования пассажиров, что облегчит логистические процессы и сократит время, потраченное в пути.

«Человек, который следует через Курск в какой-то районный центр на нескольких видах транспорта, например, поезде и автобусе, сможет одноразово приобрести единый билет на весь маршрут своего движения. Ему не нужно будет беспокоиться, где и как ему пересесть. Он, прибывая на железнодорожный вокзал точно будет знать, что его ожидает автобус, на котором он без проблем по одному проездному документу поедет в точку своего назначения», - отметил первый заместитель генерального директора АНО «Единая транспортная дирекция» Константин Угаров.

Приобрести «единый» билет в скором времени куряне смогут как в кассах, так и через интернет. На первом этапе проекта предполагается организовать перевозку пассажиров в Железногорск, Курчатов, Обоянь и ряд других городов и посёлков региона.

И.о. врио губернатора Курской области Станислав Набоко подчеркнул, что параллельно в регионе будет вестись работа по созданию транспортно-пересадочных узлов. Первый такой появится в рамках реконструкции Привокзальной площади в г. Курске, что решит вопрос с отдаленностью автовокзала от железнодорожного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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