В Курске пройдет автокросс
12–14 июля в урочище Крутой лог будет проходить традиционный автокросс «Курская дуга». В Курск съедутся спортсмены из разных регионов России: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Орел, Смоленск, Ижевск, Омск, Тверь, Рязань, Челябинск, Кисловодск, Ростов, Ставрополь, Карачаево-Черкесская Республика. О своем участии заявили около 50 спортсменов.
В гонке примут участие как начинающие спортивную карьеру автокроссмены, так и титулованные гонщики. Судить соревнования будет межрегиональная судейская коллегия.
Программа соревнований:
12 июля: заезд, регистрация, техническая инспекция;
13 июля: тренировки, контрольные и отборочные заезды;
14 июля, 11.00 - торжественное открытие соревнований и финальные заезды.
ИСТОЧНИК KP.RU