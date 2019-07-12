В Курске пройдет автокросс

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-12T11:38:09+03:00

О своем участии заявили около 50 спортсменов Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

12–14 июля в урочище Крутой лог будет проходить традиционный автокросс «Курская дуга». В Курск съедутся спортсмены из разных регионов России: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Орел, Смоленск, Ижевск, Омск, Тверь, Рязань, Челябинск, Кисловодск, Ростов, Ставрополь, Карачаево-Черкесская Республика. О своем участии заявили около 50 спортсменов.

В гонке примут участие как начинающие спортивную карьеру автокроссмены, так и титулованные гонщики. Судить соревнования будет межрегиональная судейская коллегия.

Программа соревнований:

12 июля: заезд, регистрация, техническая инспекция;

13 июля: тренировки, контрольные и отборочные заезды;

14 июля, 11.00 - торжественное открытие соревнований и финальные заезды.

ИСТОЧНИК KP.RU