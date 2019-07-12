2019-07-12T09:42:34+03:00
Общество

Курский электробус отправился по новому маршруту

Цель поездки – исследовать дорогу на Волокно
Яна ШЕЛЕСТ
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Без подключения к контактной сети транспортное средство может проехать порядка 20 километровБез подключения к контактной сети транспортное средство может проехать порядка 20 километров
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11 июля в 9.30 утра с Красной площади Курска до разворотной площадки на улице Крюкова в первую пробную поездку отправился один из новых электробусов. Цель поездки – исследовать новый маршрут на Волокно и оценить технические и эксплуатационные возможности электробуса на нем.

Если практика обкатки перспективного маршрута даст удовлетворительные результаты, электробусы можно будет использовать и на других пассажиронасыщенных маршрутах, например, от Северного микрорайона, который сейчас обслуживают четыре электробуса, по проспекту Клыкова до проспекта Плевицкой и обратно.

Электробус по сути своей – это модифицированный троллейбус. Работает без проводов на аккумуляторных батареях. Без подключения к контактной сети транспортное средство может проехать порядка 20 километров.

В салоне электробуса 29 сидячих мест, а всего может поместиться 85 человек. В середине салона расположена площадка, предназначенная для стоящих пассажиров, инвалидных и детских колясок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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