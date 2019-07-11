У курян изъяли более 400 единиц оружия

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-11T13:53:57+03:00

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В 2019 году сотрудники Росгвардии провели более 10 тысяч проверок владельцев огнестрельного оружия в Курской области. Было выявлено около тысячи нарушений. Основные – это нарушение правил хранения и несвоевременное оформление разрешительных документов. У владельцев изъяли 409 единиц оружия и аннулировали более 200 разрешений.

Росгвардия напоминает, что срок действия разрешения на хранение и ношение оружия составляет пять лет. Не позднее, чем за один месяц до его окончания документы для его продления должны быть направлены в подразделения лицензионно-разрешительной работы.

В случае если срок действия разрешения на хранение оружия истек, а владелец его не обратился в лицензионно-разрешительную службу, штраф составит от трех до пяти тысяч рублей. За нарушение правил хранения и ношения оружия предусмотрен штраф в размере от 500 до 2000 рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от 6 месяцев до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU