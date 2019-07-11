В первую смену отдохнули более 20 тысяч курских школьников

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-11T11:55:52+03:00

Ребята отдыхали в области и за ее пределами

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В Курской области подвели итоги первой смены детской оздоровительной кампании. В первую смену отдохнули более 20 тысяч школьников. Для них работали 19 загородных лагерей, 290 лагерей с дневным пребыванием, 30 лагерей труда и отдыха и восемь санаториев.

Отдыхали школьники также на побережьях Краснодарского края и Крыма - в «Артеке», «Орленке» и «Смене». 1888 ребят решили летом поработать.

Этим летом в курских лагерях пройдет 50 профильных смен. Участие в них примут свыше семи тысяч детей. В настоящее время в загородных лагерях уже прошла 21 профильная смена.

В июне в муниципальных районах области для школьников были организованы экскурсии, походы, спортивные и культурные мероприятия, различные добровольческие акции.

ИСТОЧНИК KP.RU