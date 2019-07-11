2019-07-11T10:18:31+03:00
Общество

В Курске лишили прав троих психбольных

Этого потребовала прокуратура
Яна ШЕЛЕСТ
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По искам прокурора право на управление транспортными средствами указанных граждан прекращеноПо искам прокурора право на управление транспортными средствами указанных граждан прекращеноФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Прокуратура Центрального округа Курска провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. И установила, что три жителя областного центра, состоящие на учете у врачей-наркологов и психиатров, имеют права на управление транспортными средствами.

Лечение и диспансерное наблюдение у специалистов они не проходили, доказательства стойкой ремиссии – отсутствовали. Эти заболевания являются противопоказанием к управлению транспортными средствами.

По искам прокурора право на управление транспортными средствами указанных граждан прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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