В Курске лишили прав троих психбольных
Этого потребовала прокуратура
По искам прокурора право на управление транспортными средствами указанных граждан прекращеноФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Прокуратура Центрального округа Курска провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. И установила, что три жителя областного центра, состоящие на учете у врачей-наркологов и психиатров, имеют права на управление транспортными средствами.
Лечение и диспансерное наблюдение у специалистов они не проходили, доказательства стойкой ремиссии – отсутствовали. Эти заболевания являются противопоказанием к управлению транспортными средствами.
По искам прокурора право на управление транспортными средствами указанных граждан прекращено.
ИСТОЧНИК KP.RU