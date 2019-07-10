2019-07-10T09:30:19+03:00
Политика

Увольняются два замглавы Курска

Виктор Карамышев подписал распоряжения
Яна ШЕЛЕСТ
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В мэрии - кадровые измененияВ мэрии - кадровые измененияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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8 июля Виктор Карамышев подписал распоряжения по кадровым вопросам. Согласно этим документам заместителям главы администрации города Курска Г.И. Солоповой и М.Н. Сойниковой предоставлены неиспользованные отпуска, по окончании которых оба руководителя покинут администрацию города в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ, т.е. по собственному желанию.

Заместитель главы администрации Курска Марина Сойникова курировала вопросы социальной сферы, Галина Солопова - сферу экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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