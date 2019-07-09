2019-07-09T16:16:43+03:00
Происшествия

В Курской области похищали топливо

Сумма ущерба оставила более миллиона рублей
Яна ШЕЛЕСТ
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Похищенное топливо потом сбывалиПохищенное топливо потом сбывалиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сотрудники курской организации, занимающейся реализацией топлива, совершали его хищение, отгружая большие объемы, указанные в товарно-транспортных накладных. Данный факт выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курской области.

Похищенное топливо зтем сбывали. По предварительным оценкам, сумма похищенного ущерба составила более миллиона рублей. Полиция при силовой поддержке СОБРа в офисах организации провела обыски, изъяла документацию, электронные носители и другие вещдоки.

Следственное управление УМВД по Курской области возбудило уголовное дело по ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». Сейчас по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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