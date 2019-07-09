В Курской области похищали топливо
Сотрудники курской организации, занимающейся реализацией топлива, совершали его хищение, отгружая большие объемы, указанные в товарно-транспортных накладных. Данный факт выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курской области.
Похищенное топливо зтем сбывали. По предварительным оценкам, сумма похищенного ущерба составила более миллиона рублей. Полиция при силовой поддержке СОБРа в офисах организации провела обыски, изъяла документацию, электронные носители и другие вещдоки.
Следственное управление УМВД по Курской области возбудило уголовное дело по ст. 160 УК РФ — «Присвоение или растрата». Сейчас по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.
ИСТОЧНИК KP.RU