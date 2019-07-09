2019-07-09T11:56:37+03:00
Происшествия

В Курске на Дружбе загорелась квартира

Пожар произошел 8 июля ночью
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и семь единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 20 человек и семь единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 июля около 12 часов ночи в Курске на проспекте Дружбы загорелась квартира. На место происшествия были направлены пожарные двух пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и работники газовых сетей.

Возгорание локализовали в 00:03, ликвидировали – в 00:05. В результате пожара в жилой двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже многоэтажки, в комнате сгорели телевизор, кровать, детская кровать и вещи б/у. По всей квартире закоптились стены и потолок. Из жильцов никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 20 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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