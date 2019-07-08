2019-07-08T15:33:42+03:00
Звезды

В Курске выступят «Звери»

Новая программа группы называется «У тебя в голове»
Ольга ДАНИЛОВА
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Рома Зверь споет в Курске сноваРома Зверь споет в Курске сноваФото: из открытых источников
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Концерт известной российской поп-группы состоится 28 сентября. Зрители услышат популярные хиты со всех альбомов, в том числе с «Друзья по палате» и «Вино и космос». Также на концерте прозвучат рок-композиции с элементами блюза, арта и баллады из нового альбома «10».

Команда была создана в 2001 году Романом Билыком. За это время группа побеждала в номинации «Лучшая рок-группа» девять раз на премии Муз-TV.

Рома Зверь и Герман Осипов (соло-гитарист группы) выступили как музыкальные продюсеры фильма «Лето». На международной премии CANNES SOUNDTRACK они были удостоены главной награды за музыкальное оформление картины «Лето». Помимо этого, Рома Зверь сыграл в этом фильме роль Майка Науменко. Саундтрек к этому фильму был выпущен группой в формате мини-альбома «Звери в зоопарке». Также в 2018 году был выпущен мини-альбом «10» - он так называется, так как является десятым по счету альбомом группы (среди мини-альбомов команды он третий).

17 мая 2019 года «Звери» выпустили экспериментальный четвертый мини-альбом «У тебя в голове», раскрутка которого пройдет этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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