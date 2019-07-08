Под Курском пройдет Асеевский праздник
11 июля во Льгове пройдут мероприятия, посвященные памяти поэта-курянина Николая Асеева. Они приурочены ко Дню рождения писателя. Николай Асеев родился во Льгове 10 июля 1889 году.
В программе мероприятий:
С 11.00 до 13.00 состоится митинг у памятника Николая Асеева (сквер Асеева). Здесь же гостям покажут номера концертной программы.
Откроет программу духовой оркестр русских народных инструментов под руководством Виктора Серикова.
С 13.00 до 14.00 пройдет Час поэзии. Здесь будет работать открытый микрофон для любителей поэзии.
С 14.30 до 16.00 состоится презентация фильма «Поэзия Николая Асеева». Затем обсуждение картины пройдет в музее Никлая Асеева.
(6+)
11 июля в 11.00
ИСТОЧНИК KP.RU