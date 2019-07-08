Под Курском пройдет Асеевский праздник

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-08T15:22:11+03:00

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11 июля во Льгове пройдут мероприятия, посвященные памяти поэта-курянина Николая Асеева. Они приурочены ко Дню рождения писателя. Николай Асеев родился во Льгове 10 июля 1889 году.

В программе мероприятий:

С 11.00 до 13.00 состоится митинг у памятника Николая Асеева (сквер Асеева). Здесь же гостям покажут номера концертной программы.

Откроет программу духовой оркестр русских народных инструментов под руководством Виктора Серикова.

С 13.00 до 14.00 пройдет Час поэзии. Здесь будет работать открытый микрофон для любителей поэзии.

С 14.30 до 16.00 состоится презентация фильма «Поэзия Николая Асеева». Затем обсуждение картины пройдет в музее Никлая Асеева.

(6+)

11 июля в 11.00

ИСТОЧНИК KP.RU