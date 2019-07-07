Жители двух районов Курской области остались без электричества

7 Июль 23:21 2019-07-07T23:24:59+03:00

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Жители четырех населенных пунктов в Курском и Льговском районе остались без электричества. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, сообщение об отключении поступило вечером 7 июля. В зону ЧП попали 1063 частных жилых дома с населением 2637 человек, из которых 130 - дети. Социально значимых объектов на территории без электричества нет.

Восстановительные работы в Курском и Льговском районах продолжаются. Привлечены 14 человек и пять единиц техники. Причины ЧП уточняются. Спасатели просят всех жителей региона сообщать об экстренных ситуациях по номеру «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU