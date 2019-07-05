В Курском цирке пройдут благотворительные представления
6 и 7 июля ребята увидят белых львов
Дети увидят цирковую программу «Белые львы»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курский цирк продолжает показ благотворительных представлений для детей из малообеспеченных, приемных семей, а также детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
На этот раз на представление в цирк приедут ребята из районов области. Благотворительные представления пройдут 6 и 7 июля в 12:00. Дети увидят цирковую программу «Белые львы».
ИСТОЧНИК KP.RU