2019-07-05T11:32:08+03:00
Звезды

В Курском цирке пройдут благотворительные представления

6 и 7 июля ребята увидят белых львов
Яна ШЕЛЕСТ
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Дети увидят цирковую программу «Белые львы»Дети увидят цирковую программу «Белые львы»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курский цирк продолжает показ благотворительных представлений для детей из малообеспеченных, приемных семей, а также детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На этот раз на представление в цирк приедут ребята из районов области. Благотворительные представления пройдут 6 и 7 июля в 12:00. Дети увидят цирковую программу «Белые львы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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