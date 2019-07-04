2019-07-04T11:09:47+03:00
Происшествия

Пьяный курский водитель врезался в припаркованный автомобиль

Пострадала женщина, стоявшая около машины
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавшую отвезли в Рыльскую центральную районную больницуПострадавшую отвезли в Рыльскую центральную районную больницуФото: Из архива "КП"
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4 июля примерно в половине второго ночи водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» в состоянии алкогольного опьянения ехал по улице Красная села Ивановское Рыльского района.

Не справившись с управлением, он врезался на припаркованный на встречном направлении ВАЗ-21099. В результате ДТП ранения получила 31-летняя, стоявшая около машины. Пострадавшую отвезли в Рыльскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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