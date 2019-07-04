Пьяный курский водитель врезался в припаркованный автомобиль
Пострадала женщина, стоявшая около машины
Пострадавшую отвезли в Рыльскую центральную районную больницуФото: Из архива "КП"
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4 июля примерно в половине второго ночи водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» в состоянии алкогольного опьянения ехал по улице Красная села Ивановское Рыльского района.
Не справившись с управлением, он врезался на припаркованный на встречном направлении ВАЗ-21099. В результате ДТП ранения получила 31-летняя, стоявшая около машины. Пострадавшую отвезли в Рыльскую центральную районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU