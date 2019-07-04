Под Курском ночью загорелся магазин

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-04T09:28:02+03:00

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Изменить размер текста: A A

3 июля в 23:15 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в магазине на улице Курская в Железногорске. На место происшествия приехали пожарные 11 ПСЧ г. Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 23:23, ликвидировали - в 23:25. Пострадавших нет. В результате пожара огонь повредил подсобное помещение на площади пять квадратных метров, на площади площади 180 квадратов закоптились стены и потолок.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU