2019-07-04T09:28:02+03:00
Происшествия

Под Курском ночью загорелся магазин

Пожар произошел в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
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В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техникиВ ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техникиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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3 июля в 23:15 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в магазине на улице Курская в Железногорске. На место происшествия приехали пожарные 11 ПСЧ г. Железногорска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 23:23, ликвидировали - в 23:25. Пострадавших нет. В результате пожара огонь повредил подсобное помещение на площади пять квадратных метров, на площади площади 180 квадратов закоптились стены и потолок.

В ликвидации пожара принимали участие 18 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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