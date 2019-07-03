2019-07-03T11:32:13+03:00
Происшествия

Под Курском на переходе насмерть сбили пенсионера

ДТП произошло в Железногорске
Яна ШЕЛЕСТ
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Пенсионер получил серьезные раненияПенсионер получил серьезные раненияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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2 июля примерно в шесть часов вечера 43-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» ехал в Железногорске по улице Гагарина, со стороны Мира в направлении Курской. Возле дома № 19/1 он сбил 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пенсионер получил серьезные ранения и был доставлен в железногорскую городскую больницу № 2. Позже он скончался, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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