Под Курском на переходе насмерть сбили пенсионера
ДТП произошло в Железногорске
Пенсионер получил серьезные раненияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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2 июля примерно в шесть часов вечера 43-летний водитель автомобиля «Деу Нексия» ехал в Железногорске по улице Гагарина, со стороны Мира в направлении Курской. Возле дома № 19/1 он сбил 80-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пенсионер получил серьезные ранения и был доставлен в железногорскую городскую больницу № 2. Позже он скончался, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU