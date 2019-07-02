2019-07-02T10:57:14+03:00
Общество

Курские спасатели дали штормовое предупреждение

В ближайшие часы в области ожидаются грозы и сильные порывы ветра
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112»В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112»Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Курские спасатели, ссылаясь на Гидрометцентр предупреждают, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение всего дня местами по области ожидаются грозы, при грозах местами усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

ГУ МЧС напоминает жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курские спасатели примут участие в соревнованиях по многоборью
В Курске закрыли движение трамваев в сторону автовокзала
Житель Курской области выращивал в огороде коноплю
В Курске на Красной Армии продолжаются работы
В Курской области работает «Открытый экран»
В Курске стартовал кинофестиваль «Ура, каникулы!»
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
В Курске будут судить преступную группу закладчиков
Директор курской организации не выплачивала зарплату работнику
23 курских предприятия загрязняют Сейм
В соцсетях появилась информация о скачке радиации в Курской области
В Курске продолжается ремонт улиц
Спасатели предупреждают курян о грозах
Гостей Курской Коренской ярмарки угостили гигантской коврижкой
Первый заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк Александр Ведяхин встретился с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Под Курском перевернулась иномарка: погибли три человека
Под Курском загорелся кирпичный дом