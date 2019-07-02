Курские спасатели дали штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 10:55 2019-07-02T10:57:14+03:00

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112» Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В ближайшие часы в области ожидаются грозы и сильные порывы ветра

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Курские спасатели, ссылаясь на Гидрометцентр предупреждают, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение всего дня местами по области ожидаются грозы, при грозах местами усиление ветра с порывами 15-20 м/с.

ГУ МЧС напоминает жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU