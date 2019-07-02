Курские спасатели дали штормовое предупреждение
Курские спасатели, ссылаясь на Гидрометцентр предупреждают, что в ближайшие 1-3 часа с сохранением в течение всего дня местами по области ожидаются грозы, при грозах местами усиление ветра с порывами 15-20 м/с.
ГУ МЧС напоминает жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.
Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.
В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».
ИСТОЧНИК KP.RU