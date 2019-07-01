2019-07-01T10:43:58+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулась иномарка: погибли три человека

Смертельное ДТП произошло в Рыльском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Машина съехала в кювет, налетела на земляной вал и перевернуласьМашина съехала в кювет, налетела на земляной вал и перевернуласьФото: УМВД России по Курской области.
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1 июля примерно в 04.10 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал по автодороге КурскЛьгов -Рыльск. На 105 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.

Машина съехала в кювет, налетела на земляной вал и перевернулась. Водитель и два пассажира скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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