Под Курском перевернулась иномарка: погибли три человека
Смертельное ДТП произошло в Рыльском районе
Машина съехала в кювет, налетела на земляной вал и перевернуласьФото: УМВД России по Курской области.
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1 июля примерно в 04.10 41-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал по автодороге Курск – Льгов -Рыльск. На 105 километре трассы он, по предварительным данным, не справился с управлением.
Машина съехала в кювет, налетела на земляной вал и перевернулась. Водитель и два пассажира скончались на месте. По факту ДТП проводится проверка. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU