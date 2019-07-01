Под Курском загорелся кирпичный дом

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-01T09:20:17+03:00

. Из людей никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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30 июня примерно в 16:33 селе Успено-Раевка Касторенского района загорелся жилой кирпичный дом. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 28 Касторенского района, сотрудники скорой медицинской помощи.

Пожар потушили в 16:43. Пострадавших нет. В доме размером 14 на 7 метров огонь повредил мебель, вещи б/у. На площади 12 квадратных метров сгорел потолок, закоптились стены. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU