2019-07-01T09:20:17+03:00
Происшествия

Под Курском загорелся кирпичный дом

Пожар произошел в Касторенском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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. Из людей никто не пострадал. Из людей никто не пострадалФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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30 июня примерно в 16:33 селе Успено-Раевка Касторенского района загорелся жилой кирпичный дом. На место ЧП выехали пожарные ПСЧ № 28 Касторенского района, сотрудники скорой медицинской помощи.

Пожар потушили в 16:43. Пострадавших нет. В доме размером 14 на 7 метров огонь повредил мебель, вещи б/у. На площади 12 квадратных метров сгорел потолок, закоптились стены. Из людей никто не пострадал.

В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС пять человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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