Семеро жителей Курской области отравились грибами

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-30T12:52:33+03:00

Четыре человека ели урожай этого года, еще трое - сушеные и замороженные продукты

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Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора рассказали о первых случаях отправления грибами в текущем сезоне. Четыре человека обратились за медпомощью после употребления в пищу грибов нового урожая, еще трое пострадали от замороженных или сушеных грибов, собранных в 2018 году. Последний случай отравления зафиксировали 8 июня.

Санитарные врачи напоминают, что симптомы отравления ядовитыми грибами (рвота, понос, боли в животе) могут возникнуть уже через шесть часов, максимум сутки. Позднее, через несколько дней, появляются симптомы поражения печени, почек. Развивается резкая слабость, страдает нервная система, появляются судороги. Без помощи врачей может наступить смерть. При первых признаках отравления нужно срочно обратиться к медикам. Промыть желудок. До приезда скорой помощи желательно находиться в постели.

Съедобные грибы иногда тоже вызывают отравления. Причиной может быть сбор в местностях, где применяются ядохимикаты и другие опасные вещества. Не следует собирать грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU